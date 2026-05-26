29-летняя жительница Лода задержана по подозрению в причастности к убийству мужа

29-летняя Сага Хафнауи из Лода задержана по подозрению в причастности к убийству мужа, 30-летнего Ахмада Хафнауи, который был застрелен в субботу в Рамле. Как уточняет "А-Йом", женщина подозревается в убийстве по предварительному сговору и участии в преступном сговоре.

Следователи считают ее одной из ключевых фигур в подготовке этого преступления, хотя непосредственным исполнителем убийства выступил другой человек. Особое внимание к делу привлек тот факт, что менее чем за неделю до гибели мужа был убит и отец подозреваемой.

Следователи попросили суд оставить Сагу Хафнауи под стражей, поскольку ряд следственных действий может быть сорван в случае ее освобождения. Во время судебного заседания выяснилось, что Хафнауи утверждает, будто в момент убийства находилась в доме матери, однако полиция пока не допросила мать.

Адвокат подозреваемой отверг обвинения, заявив, что арест основан главным образом на разведывательной информации, а не на твердых доказательствах. По его словам, женщина пережила "двойную трагедию" – убийство отца, а затем мужа – и переехала вместе с детьми к матери, чтобы поддержать ее в период траура.

Тем не менее, суд встал на сторону полиции, постановив, что существует "обоснованное подозрение" в совершении преступлений. Арест женщины продлен на четыре дня для продолжения расследования.