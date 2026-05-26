x
26 мая 2026
|
последняя новость: 13:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 мая 2026
|
26 мая 2026
|
последняя новость: 13:17
26 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

29-летняя жительница Лода задержана по подозрению в причастности к убийству мужа

Криминал в арабском секторе
Убийства
Расследование
Семейное насилие
время публикации: 26 мая 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 13:04
29-летняя жительница Лода задержана по подозрению в причастности к убийству мужа
Пресс-служба полиции Израиля

29-летняя Сага Хафнауи из Лода задержана по подозрению в причастности к убийству мужа, 30-летнего Ахмада Хафнауи, который был застрелен в субботу в Рамле. Как уточняет "А-Йом", женщина подозревается в убийстве по предварительному сговору и участии в преступном сговоре.

Следователи считают ее одной из ключевых фигур в подготовке этого преступления, хотя непосредственным исполнителем убийства выступил другой человек. Особое внимание к делу привлек тот факт, что менее чем за неделю до гибели мужа был убит и отец подозреваемой.

Следователи попросили суд оставить Сагу Хафнауи под стражей, поскольку ряд следственных действий может быть сорван в случае ее освобождения. Во время судебного заседания выяснилось, что Хафнауи утверждает, будто в момент убийства находилась в доме матери, однако полиция пока не допросила мать.

Адвокат подозреваемой отверг обвинения, заявив, что арест основан главным образом на разведывательной информации, а не на твердых доказательствах. По его словам, женщина пережила "двойную трагедию" – убийство отца, а затем мужа – и переехала вместе с детьми к матери, чтобы поддержать ее в период траура.

Тем не менее, суд встал на сторону полиции, постановив, что существует "обоснованное подозрение" в совершении преступлений. Арест женщины продлен на четыре дня для продолжения расследования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2026

В квартале Джуариш в Рамле застрелен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 мая 2026

Стрельба на границе Лода и Рамле. Один убитый, один в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026

Раскрыто убийство, совершенное в Лоде 7 апреля