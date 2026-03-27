Стрельба в Яффо: убит мужчина, ранен несовершеннолетний

В результате стрельбы на улице Йефет в Яффо были ранены два человека. Один из них, мужчина примерно 50 лет, получил тяжелое ранение и вскоре умер.

Второй раненый, несовершеннолетний (возраст не указан), получил ранение от легкого до средней тяжести, он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, он носит криминальный характер.