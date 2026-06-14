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Израиль

Стрельба в Яффо, тяжело ранена женщина

Полиция
Криминал
время публикации: 14 июня 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 23:59
Стрельба в Яффо, тяжело ранена женщина
Пресс-служба полиции Израиля

Поздно вечером в полицию поступили сообщения о стрельбе на улице Давида Разиэля в Яффо. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что была ранена 22-летняя женщина, жительница центра страны. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, работают криминалисты.

По предварительным данным, речь идет об инциденте на криминальной почве.

Израиль
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