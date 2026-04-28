Стрельба в Яффо, тяжело ранен мужчина

В ночь на 28 апреля в Яффо в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен 33-летний мужчина (возраст уточняется). Раненый доставлен в больницу.

Полиция сообщила, что на месте происшествия были обнаружены винтовка M16 и полный магазин с патронами.

По предварительным данным, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).