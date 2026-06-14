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10 из 11 отчисленных в "Сайерет Маткаль" – религиозные курсанты

время публикации: 14 июня 2026 г., 18:35 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:15
10 из 11 отчисленных в "Сайерет Маткаль" – религиозные курсанты
Yonatan Sindel/Flash90

Как стало известно сайту "Аруц Шева", на одном из курсов подготовки бойцов элитного спецподразделения "Сайерет Маткаль" из 11 отчисленных курсантов 10 оказались выходцами из религиозного сектора. По данным источников, отчисления проводились на основании социометрических опросов, в которых бойцы оценивают сослуживцев.

Критики отмечают, что такой метод может приводить к предвзятости в отношении тех, чей образ жизни отличается от большинства. В качестве примера приводится случай выпускника ешивы с юга страны, которого отстранили всего за два месяца до завершения курса после перевода в его команду военнослужащей-девушки. Другой курсант-отличник, выпускник ешивы-эсдер, предположительно был исключен из-за того, что в шаббат предпочитал изучение Торы неформальному общению с товарищами.

Несмотря на то, что анкеты заполняются самими бойцами, окончательный вердикт выносит командование. При этом отчисленным редко разъясняют точные причины решения, что лишает их возможности оспорить исключение.

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