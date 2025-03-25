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Израиль

Холодная гражданская война в разгаре. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Кнессет
Правительство
Юридическая реформа
Акции протеста
время публикации: 25 марта 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 20:17
Габи Вольфсон
Холодная гражданская война в разгаре. Видеокомментарий Габи Вольфсона
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В этом выпуске: "холодная" гражданская война в Израиле – это уже не противостояние между сторонниками и противниками юридической реформы, это борьба людей, которые хотят жить в разных странах с разными ценностями, правами и лидерами.

Политическая система погрязла в конфликтах интересов. Премьер-министр Нетаниягу, глава ШАБАК, юридический советник – все участники кризиса вовлечены в бурю личной и институциональной вражды. Судебная система также вызывает недоверие: решение по делу об увольнении главы ШАБАКа может стать новой точкой напряжения, где суд и исполнительная власть столкнутся в открытую.

Тем временем нарастает общественное отчуждение. Радикализация стала нормой. Оппозиция кричит о конце демократии, политики теряют мандаты, а центр тяжести смещается к крайностям. Даже внутри правого лагеря зреют новые конфликты, и фигуры вроде Нафтали Беннета пытаются вернуться в игру на фоне тотального хаоса.

Все это разворачивается на фоне продолжающейся войны в Газе, разговоров о новой сделке по заложникам и попыток сохранить коалицию. Израиль приближается к точке, когда "переварить" происходящее уже невозможно.

Станет ли нынешний кризис ещё одним эпизодом в череде политических столкновений? Или это уже необратимый сдвиг в самой структуре израильского государства?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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