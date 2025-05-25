В Шхеме задержали разыскиваемого за террор, который пытался сбежать по крышам

В воскресенье утром бойцы пограничной полиции МАГАВ из подразделения "мистаравим" ("псевдоарабы") по разведданным ШАБАКа задержали в Касбе (Старом городе) Шхема разыскиваемого за террористическую деятельность. Террорист пытался сбежать по крышам, был ранен и арестован.

Разыскиваемый террорист принадлежал к группировке "Львиное логово", он совершал теракты, помогал в снабжении группировки оружием и боеприпасами и планировало совершение новых террористических актов.

Бойцы подразделения "псевдоарабов" скрытно прибыли к дому, где укрывался разыскиваемый, окружили дом и начали операцию по задержанию. Террорист попытался сбежать, влез на крышу и был ранен выстрелом по нижней части тела.

В ходе операции по израильским бойцам открыли огонь из огнестрельного оружия и задействовали против них взрывные устройства, потерь среди наших сил нет.