Эдраи предупредил о готовящейся атаке на объекты "Хизбаллы" в Бейруте

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей района Харет-Хрейк в Дахии на юге Бейрута о готовящихся атаках израильской армии на объекты "Хизбаллы".

На приложенных к предупреждению картах указаны три помеченных красным цветом здания, размещенные в самом сердце гражданской инфраструктуры, рядом с такими объектами, как гостиница, жилые дома и аптека.

"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – указывает Эдраи.