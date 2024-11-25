Эдраи предупредил о готовящейся атаке на объекты "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 10:29
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей района Харет-Хрейк в Дахии на юге Бейрута о готовящихся атаках израильской армии на объекты "Хизбаллы".
На приложенных к предупреждению картах указаны три помеченных красным цветом здания, размещенные в самом сердце гражданской инфраструктуры, рядом с такими объектами, как гостиница, жилые дома и аптека.
"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – указывает Эдраи.
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