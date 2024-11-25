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Израиль

Эдраи предупредил о готовящейся атаке на объекты "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 25 ноября 2024 г., 10:22 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 10:29
Эдраи предупредил о готовящейся атаке на объекты "Хизбаллы" в Бейруте
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей района Харет-Хрейк в Дахии на юге Бейрута о готовящихся атаках израильской армии на объекты "Хизбаллы".

На приложенных к предупреждению картах указаны три помеченных красным цветом здания, размещенные в самом сердце гражданской инфраструктуры, рядом с такими объектами, как гостиница, жилые дома и аптека.

"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – указывает Эдраи.

Израиль
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