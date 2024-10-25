x
25 октября 2024
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хайфский университет отложил начало нового учебного года

время публикации: 25 октября 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 11:26
Хайфский университет отложил начало нового учебного года
Matanya Tausig/FLASH90

Руководство Университета Хайфы объявило, что новый учебный год в этом вузе начнется 10 ноября, через неделю после начала нового академического года в других университетах Израиля (3 ноября), сообщает The Times of Israel.

Решение отложить начало занятий было принято в соответствии с ситуацией в сфере безопасности и ежедневными обстрелами севера страны и населенных пунктов Хайфского залива, в своем решении руководство Хайфского университета основывалось на инструкциях Управления тылом.

Управление тылом запретило проведение очного обучения на севере Израиля на несколько недель в связи с эскалацией военных действий против "Хизбаллы" и интенсивными ракетными обстрелами из Ливана.

В прошлом году, после "черной субботы" 7 октября университеты откладывали начало учебного года несколько раз, и в результате учеба началась 31 декабря 2023 года на фоне массового призыва резервистов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 августа 2024

Три израильских вуза в TOП-100 Шанхайского рейтинга, Еврейский университет обошел "Технион"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 июня 2024

Лучшие шансы основать стартап-"единорог" в США - у выпускников пяти израильских университетов
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 июня 2024

В Хайфском университете будет свой медицинский факультет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2024

Пять израильских вузов улучшили свои позиции в рейтинге CWUR