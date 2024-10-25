Хайфский университет отложил начало нового учебного года

Руководство Университета Хайфы объявило, что новый учебный год в этом вузе начнется 10 ноября, через неделю после начала нового академического года в других университетах Израиля (3 ноября), сообщает The Times of Israel.

Решение отложить начало занятий было принято в соответствии с ситуацией в сфере безопасности и ежедневными обстрелами севера страны и населенных пунктов Хайфского залива, в своем решении руководство Хайфского университета основывалось на инструкциях Управления тылом.

Управление тылом запретило проведение очного обучения на севере Израиля на несколько недель в связи с эскалацией военных действий против "Хизбаллы" и интенсивными ракетными обстрелами из Ливана.

В прошлом году, после "черной субботы" 7 октября университеты откладывали начало учебного года несколько раз, и в результате учеба началась 31 декабря 2023 года на фоне массового призыва резервистов.