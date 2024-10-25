Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал генсека ООН и агентство UNRWA сообщниками военных преступников

После того, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с сообщением о гибели "своего коллеги из UNRWA" Мухаммеда Абу Атиуи – командира спецназа "Нухба" батальона "Бурейдж", который был ликвидирован ранее на этой неделе во время совместной операции ШАБАКа, военной разведки и оперативного центра дивизии "Газа", министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил Гуттериша в том, что он и агентство UNRWA "в полной мере являются соучастниками террористов".

Гутерриш написал в своем аккаунте в социальной сети Х: "В центральной части сектора Газы в результате бомбардировки погиб еще один наш коллега из UNRWA".

Он не указал имени, однако публикация совпадает по времени с ликвидацией Мухаммеда Абу Атиуи, который работал в UNRWA с июля 2022 года. 7 октября 2023 года Абу Атиуи лично участвовал в резне: он руководил атакой на бомбоубежище ("мигунит" на шоссе 232 неподалеку от Реим, где укрывались бежавшие с фестивальной площадки молодые люди. Террористы расстреливали израильтян и забрасывали их гранатами, после чего похитили нескольких оставшихся в живых и угнали из в Газу.

На протяжении всей войны Мухаммед Абу Атиуи командовал многочисленными нападениями на военнослужащих ЦАХАЛа, действовавших в секторе Газы, и лично участвовал в этих нападениях.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявленный в Израиле персоной нон грата, бьет рекорды лицемерия. Он пожаловался на то, что "его коллега из UNRWA был убит военнослужащими ЦАХАЛа, – подчеркнул Исраэль Кац. – Какого именно сотрудника он оплакивает? Мухаммеда Абу Атиуи, который был командиром "Нухбы" в батальоне "Аль-Бурейдж", который руководил убийствами укрывшихся в "мигуните" в Реим. Гутерриш и UNRWA – полноправные соучастники в военных преступлениях".