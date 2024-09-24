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Израиль

В полиции расследуют применение силы против демонстрантов в Бейт-Шемеше

время публикации: 24 сентября 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 12:35
В полиции расследуют применение силы против демонстрантов в Бейт-Шемеше
Chaim Goldberg/Flash90

В соответствии с видеозаписями, сделанными во время разгона демонстрации, полицейские избивали сидящих на земле участников акции дубинками – при этом они не провоцировали насилие и не сопротивлялись.

Напомним, в понедельник вечером несколько десятков представителей радикальной ортодоксальной общины вечером 23 сентября собрались возле общественного центра "Дорот", чтобы выразить свое негодование по поводу его открытия. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, объявили акцию протеста незаконной, после чего принялись избивать сидевших на земле мужчин дубинками.

После того, как снятое в Бейт-Шемеше видео было опубликовано в интернете и обошло ведущие израильские СМИ. Пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, в котором говорится, что генеральный инспектор полиции Даниэль Леви со всей серьезностью отнесся к инциденту в Бейт-Шемеше, считая, что он не отражает ценности израильской полиции, и распорядился о немедленном начале проверки.

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