В полиции расследуют применение силы против демонстрантов в Бейт-Шемеше

В соответствии с видеозаписями, сделанными во время разгона демонстрации, полицейские избивали сидящих на земле участников акции дубинками – при этом они не провоцировали насилие и не сопротивлялись.

Напомним, в понедельник вечером несколько десятков представителей радикальной ортодоксальной общины вечером 23 сентября собрались возле общественного центра "Дорот", чтобы выразить свое негодование по поводу его открытия. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, объявили акцию протеста незаконной, после чего принялись избивать сидевших на земле мужчин дубинками.

После того, как снятое в Бейт-Шемеше видео было опубликовано в интернете и обошло ведущие израильские СМИ. Пресс-служба правоохранительных органов распространила заявление, в котором говорится, что генеральный инспектор полиции Даниэль Леви со всей серьезностью отнесся к инциденту в Бейт-Шемеше, считая, что он не отражает ценности израильской полиции, и распорядился о немедленном начале проверки.