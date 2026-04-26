26 апреля 2026
Удары ЦАХАЛа по целям к югу от города Газа, есть убитые

время публикации: 26 апреля 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 08:53
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по целям к югу от города Газа – недалеко от кольцевой развязки в районе Кувейт и возле мечети Ас-Сака в районе Аль-Маграка.

По предварительным данным, найдены тела трех убитых – двух в районе Кувейт и одного в районе Аль-Маграка.

Судя по имеющимся сведениям, атаки были осуществлены беспилотниками.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

933-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии