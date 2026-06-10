Суперкомпьютер считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира
время публикации: 10 июня 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 18:33
Суперкомпьютер статистического сервиса Opta считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу.
Вероятность победы "красной фурии" он оценил 16%.
В тройку фаворитов по версии суперкомпьютера входят сборные Франции (12.9%) и Англии (10.8).
Напомним, что эксперты и букмекерские конторы считают основными фаворитами мирового первенства сборные Испании и Фоанции.
Действующий чемпион - сборная Аргентины. С 1962 года никому не удавалось стать чемпионом мира по футболу дважды подряд.
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