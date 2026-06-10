Суперкомпьютер считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира

Суперкомпьютер статистического сервиса Opta считает сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу.

Вероятность победы "красной фурии" он оценил 16%.

В тройку фаворитов по версии суперкомпьютера входят сборные Франции (12.9%) и Англии (10.8).

Напомним, что эксперты и букмекерские конторы считают основными фаворитами мирового первенства сборные Испании и Фоанции.

Действующий чемпион - сборная Аргентины. С 1962 года никому не удавалось стать чемпионом мира по футболу дважды подряд.