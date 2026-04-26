Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 26 апреля, температура будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится ветер в Негеве, местами дымка. Возможны дожди, преимущественно на востоке страны.

В Иерусалиме – 13-26 градусов, в Тель-Авиве – 16-24, в Хайфе – 16-28, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 16-27, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-24, в Ариэле – 15-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-29, на Голанских высотах – 15-28.

Температура воды на Средиземном море 20-21 градусов, высота волн 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник – местами дожди. Во вторник-пятницу – тепло, малооблачно. В субботу резкое повышение температуры.