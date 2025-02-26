Машины Красного Креста направляются к точке встречи с ЦАХАЛом

По сообщению источника в сфере безопасности, транспортные средства Красного Креста направляются к согласованной точке встречи с транспортом Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛе подчеркивают: тела заложников, которые передал ХАМАС, пока не идентифицированы, и публикация имен возможна только после официальной идентификации.

Директор Национального института судебной медицины Хен Кугель находится на КПП "Керем-Шалом", где будет проведена идентификация останков. После этого они будут доставлены в Абу-Кабир для тщательного исследования и установления причины и времени смерти.