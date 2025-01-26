"Аль-Джазира": террористы могут освободить Арбель Иехуд до субботы

Катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в террористической организации "Исламский джихад" передает, что израильтянка Арбель Иехуд может быть освобождена до субботы, 1 февраля.

В "Исламском джихаде" заявляют, что посредники прилагают усилия для скорейшего разрешения кризиса.

Некоторые арабские СМИ уже заявляют, что, по особому соглашению, Арбель Иехуд могут выпустить из Газы в ближайшие 24 часа.

Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее ЦАХАЛ объявил, что не допустит прохода жителей Газы на север сектора через "ось Нецарим" до тех пор, пока Арбель Иехуд не будет освобождена.

Освобождение Арбель Иехуд должно было состояться 25 января, это было согласовано через посредников. Однако в последний момент руководство ХАМАСа изменило "формулу", и 25 января в обмен на освобождение 200 террористов из израильских тюрем из Газы были отпущены четыре девушки-военнослужащие Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа, находившиеся в плену с 7 октября 2023 года.

Если Арбель Иехуд действительно отпустят до субботы, то 1 февраля, по всей видимости, ХАМАС освободит не трех, а двух заложников.

ХАМАС не передал Израилю список с именами этих заложников. Но СМИ публиковали наиболее вероятный список.

По данным NBC News, 1 февраля ХАМАС обещает отпустить 65-летнего Шмуэля (Кита) Сигала – гражданина США и Израиля, похищенного из Кфар-Азы.

Сайт Ynet писал, что террористы должны отпустить пятую (последнюю из захваченных живыми) военнослужащую-наблюдательницу – 20-летнюю Агам Бергер (из Холона).

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

Министерство юстиции Израиля публиковало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в соответствии с реализуемой в настоящее время сделки об условиях прекращения огня и освобождении заложников, удерживаемых террористами в Газе. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 736 заключенных (ранее речь шла о 735) – 290 из них уже освобождены. В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывавших пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.