В Польше подан запрос на арест израильского министра просвещения

В конце прошлой недели министр просвещения Израиля Йоав Киш приехал в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что он приехать не сможет.

По информации радиостанции "Кан Бет", несколько палестинцев, имеющих гражданство Польши, при поддержке правозащитных организаций обратились в прокуратуру в Варшаве с требованием арестовать и судить Киша как бывшего летчика ВВС ЦАХАЛа и члена правительства Израиля, который несет ответственность за военные преступления в Газе.

Аналогичные требования поданы в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта, в отношении которых правительство Польши заявило, что не будет выполнять решение суда в Гааге.