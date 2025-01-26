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Мир

В Польше подан запрос на арест израильского министра просвещения

Суд
Польша
время публикации: 26 января 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 18:48
В Польше подан запрос на арест израильского министра просвещения
Chaim Goldberg/Flash90

В конце прошлой недели министр просвещения Израиля Йоав Киш приехал в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил, что он приехать не сможет.

По информации радиостанции "Кан Бет", несколько палестинцев, имеющих гражданство Польши, при поддержке правозащитных организаций обратились в прокуратуру в Варшаве с требованием арестовать и судить Киша как бывшего летчика ВВС ЦАХАЛа и члена правительства Израиля, который несет ответственность за военные преступления в Газе.

Аналогичные требования поданы в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта, в отношении которых правительство Польши заявило, что не будет выполнять решение суда в Гааге.

Мир
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