Властям Израиля удалось спасти от ареста на Шри-Ланке, отдыхавшего там резервиста ЦАХАЛа

Пропалестинские активисты вычислили среди отдыхающих в Коломбо израильтян резервиста, участвовавшего в операции в Газе. Они обратились к властям Шри-Ланки с требованием арестовать израильтянина и подать против него иск в Международный уголовный суд в Гааге. О нахождении в Шри-Ланке "военного преступника" был также уведомлен Интерпол.

Сайт "Мако" отмечает, что личность израильтянина была установлена по фотографиям, которые он публиковал в социальных сетях.

Вчера пропалестинские активисты опубликовали в интернете фотографию израильтянина, написав, что он "гордится своими преступлениями против палестинцев".

По данным сайта "Мако", резервист получил срочный звонок от официальных лиц в Израиле, которые рекомендовали ему немедленно покинуть Шри-Ланку, чтобы избежать ареста.

"Мако" отмечает, что это не первый случай, когда израильским резервистам за границей угрожает арест. Около полутора месяцев назад с Кипра был срочно отозван другой отдыхавший там израильтянин. Только за последний год зарегистрированы четыре подобных случая.