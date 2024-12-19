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Мир

Властям Израиля удалось спасти от ареста на Шри-Ланке, отдыхавшего там резервиста ЦАХАЛа

Суд
время публикации: 19 декабря 2024 г., 23:07 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 23:07
Властям Израиля удалось спасти от ареста на Шри-Ланке, отдыхавшего там резервиста ЦАХАЛа
AP Photo/Eranga Jayawardane

Пропалестинские активисты вычислили среди отдыхающих в Коломбо израильтян резервиста, участвовавшего в операции в Газе. Они обратились к властям Шри-Ланки с требованием арестовать израильтянина и подать против него иск в Международный уголовный суд в Гааге. О нахождении в Шри-Ланке "военного преступника" был также уведомлен Интерпол.

Сайт "Мако" отмечает, что личность израильтянина была установлена по фотографиям, которые он публиковал в социальных сетях.

Вчера пропалестинские активисты опубликовали в интернете фотографию израильтянина, написав, что он "гордится своими преступлениями против палестинцев".

По данным сайта "Мако", резервист получил срочный звонок от официальных лиц в Израиле, которые рекомендовали ему немедленно покинуть Шри-Ланку, чтобы избежать ареста.

"Мако" отмечает, что это не первый случай, когда израильским резервистам за границей угрожает арест. Около полутора месяцев назад с Кипра был срочно отозван другой отдыхавший там израильтянин. Только за последний год зарегистрированы четыре подобных случая.

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