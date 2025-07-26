В деревне Абу-Дис, недалеко от Маале-Адумим, спасен львенок

Борьба с незаконной торговлей дикими животными продолжается: в деревне Абу-Дис, недалеко от Маале-Адумим, был обнаружен львенок, которого держали на привязи во дворе дома.

Львенок был доставлен для осмотра и лечения в больницу для диких животных. Управление природы и парков сообщило, что это уже шестой львенок, обнаруженный с начала года.