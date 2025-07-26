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Израиль

В деревне Абу-Дис, недалеко от Маале-Адумим, спасен львенок

Полиция
Животные
время публикации: 26 июля 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 09:04
В деревне Абу-Дис, недалеко от Маале-Адумим, спасен львенок
Пресс-служба полиции Израиля

Борьба с незаконной торговлей дикими животными продолжается: в деревне Абу-Дис, недалеко от Маале-Адумим, был обнаружен львенок, которого держали на привязи во дворе дома.

Львенок был доставлен для осмотра и лечения в больницу для диких животных. Управление природы и парков сообщило, что это уже шестой львенок, обнаруженный с начала года.

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