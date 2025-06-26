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Израиль

Студент из Дир эль-Асада обвиняется в совершении диверсий по заданиям Ирана

Иран
шпионаж
Расследование
время публикации: 26 июня 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 16:08
Студент из Дир эль-Асада обвиняется в совершении диверсий по заданиям Ирана
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 22-летнего Башара Хасана Касема Мусы из Дир эль-Асада, который ранее был арестован за выполнение заданий иранской разведки.

Башар Муса, студент факультета информационных систем в Университете имени Бен-Гуриона, вешал антиправительственные плакаты, передавал своим кураторам информацию о Telegram-группах и каналах, а также разбрасывал металлические шипы на дорогах, что угрожало жизни и здоровью людей.

По данным обвинительного заключения, Муса вступил в группу по поиску работы в социальной сети Telegram. В марте с ним связался агент иранской разведки, представившийся именем "Юрий", который написал: "если вас интересует работа с месячным доходом 24 тысячи шекелей, пришлите сообщение. Мы – группа левых капиталистов, выступающих против Нетаниягу".

Муса ответил ему, и с марта 2025 года вплоть до своего ареста в мае он выполнял для иранской разведки различные задания, в том числе развешивание плакатов "Биби диктатор", поиск и Telegram-групп с тысячами участников и передача этой информации своему куратору.

В одном из случаев иранский агент приказал студенту изготовить металлические шипы из гвоздей и труб и разбросать их на дорогах. Через несколько дней, глубокой ночью, Башар Муса разбросал шипы возле студенческих общежитий. После того, как несколько автомобилей проехали по этому месту, Муса собрал оставшиеся шипы и покинул место преступления.

Выполнение этих поручений он документировал и отправлял иранскому агенту в качестве доказательства выполненной "работы", после чего получал вознаграждение в виртуальных валютах.

Ему вменяется контакт с зарубежным агентом, передача сведений врагу в военное время и умышленное создание угрозы жизни людей на дороге.

Израиль
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