МАДА подчеркивает: доставленная в Газу донорская кровь привезена из арабских стран
время публикации: 26 июня 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 19:58
В связи с публикациями в социальных сетях и некоторых СМИ о том, что служба скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила в сектор Газы донорскую кровь для палестинцев, пресс-служба МАДА опубликовала официальные разъяснения.
В соответствии с этим сообщением, донорская кровь, которую доставили в сектор Газы для палестинской системы здравоохранения, была доставлена из арабских стран: речь идет о целевом пожертвовании именно палестинцам, а не о донорской крови, пожертвованной израильтянами.
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