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Израиль

МАДА подчеркивает: доставленная в Газу донорская кровь привезена из арабских стран

время публикации: 26 июня 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 19:58
МАДА подчеркивает: доставленная в Газу донорская кровь привезена из арабских стран
AP Photo/Mohammed Zaatari

В связи с публикациями в социальных сетях и некоторых СМИ о том, что служба скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила в сектор Газы донорскую кровь для палестинцев, пресс-служба МАДА опубликовала официальные разъяснения.

В соответствии с этим сообщением, донорская кровь, которую доставили в сектор Газы для палестинской системы здравоохранения, была доставлена из арабских стран: речь идет о целевом пожертвовании именно палестинцам, а не о донорской крови, пожертвованной израильтянами.

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