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Израиль

"Кан": Трамп продвигает сделку, включающую освобождение заложников и расширение Соглашений Авраама

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 26 июня 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 20:20
"Кан": Трамп продвигает сделку, включающую освобождение заложников и расширение Соглашений Авраама
AP Photo/Oded Balilty

Корреспонденты телеканала "Кан-11" Сулейман Масаудэ и Гили Коэн в вечернем выпуске новостей сообщили, что президент США Дональд Трамп продвигает "всеобъемлющую сделку". Она включала бы окончание войны в Газе, освобождение всех заложников, нормализацию отношений между Израилем и еще несколькими странами региона и, возможно, "отмену суда над Нетаниягу".

Источники в Иерусалиме и Вашингтоне рассказали телеканалу, что Биньямин Нетаниягу обсуждает с администрацией США свой предстоящий визит в Белый дом и встречу с Дональдом Трампом.

Транскрипция видеобращения представлена редакции пресс-службой главы правительства

"В наших источниках сказано: "Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром". Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для драматического расширения мирных соглашений. Мы активно работаем над этим. Наряду с освобождением наших заложников и разгромом ХАМАСа, это окно возможностей, которое нельзя упустить. Нельзя терять ни дня".

Отметим, что днем ранее специальный посланник Белого дома Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что в ближайшее время Белый дом сможет объявить о присоединении к Соглашениям Авраама новых стран. Отвечая на вопрос о том, насколько Соглашения Авраама помогают сейчас наладить диалог с Ираном, и ожидается ли присоединение к ним новых стран, Виткофф ответил: "Важно, чтобы к ним присоединились еще страны. Моя команда поддерживает контакты с госсекретарем, у нас будут большие новости о присоединяющихся к соглашениям. Мы взволнованы по этому поводу, это будет стабилизирующим фактором для Ближнего Востока".

https://www.newsru.co.il/world/26jun2025/witkoff_0010.html

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