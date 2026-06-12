x
12 июня 2026
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июня 2026
|
12 июня 2026
|
последняя новость: 19:42
12 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

В Тель-Авиве прошел традиционный Парад гордости. Фоторепортаж

Тель-Авив
ЛГБТ
время публикации: 12 июня 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 19:55

Фото: Associated Press/Leo Correa

В Тель-Авиве прошел традиционный Парад гордости. По предварительным оценкам организаторов и мэрии, в шествии приняли участие около 120 тысяч человек.

Парад стартовал днем в районе набережной и завершился масштабной вечеринкой в парке Чарльз Клор.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи приветствовал мероприятие: "Это день, когда мы снова делаем реальность такой, какой хотим ее видеть – реальностью равенства, реальностью здравомыслия – и мы будем радоваться этой реальности и бороться за нее, пока она не станет ощутимой во всем Израиле и каждый день в году".

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook