В Тель-Авиве прошел традиционный Парад гордости. Фоторепортаж

Фото: Associated Press/Leo Correa

В Тель-Авиве прошел традиционный Парад гордости. По предварительным оценкам организаторов и мэрии, в шествии приняли участие около 120 тысяч человек.

Парад стартовал днем в районе набережной и завершился масштабной вечеринкой в парке Чарльз Клор.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи приветствовал мероприятие: "Это день, когда мы снова делаем реальность такой, какой хотим ее видеть – реальностью равенства, реальностью здравомыслия – и мы будем радоваться этой реальности и бороться за нее, пока она не станет ощутимой во всем Израиле и каждый день в году".