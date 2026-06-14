12-й канал: на Параде гордости в Болонье совершено нападение на израильтян

В итальянской Болонье 13 июня подверглись нападению израильтяне, участвовавшие в Параде гордости, и шедшие вместе с ними иранские противники режима аятолл. Об этом сообщает новостная редакция 12-го израильского телеканала.

Участники, пришедшие с детьми, шли под флагом гордости со Звездой Давида. Это вызвало возмущение пропалестинских активистов, которые начали толкать израильтян, среди которых была и беременная женщина, обвиняя их в соучастии в геноциде, а иранцев – в том, что они "прислужники сионизма".

Активисты называли их "убийцами", скандировали "В геноциде нету гордости!" и "Квиры знают, на чьей они стороне: свободу Палестине от реки до моря!" – лозунг, призывающий к уничтожению Израиля. призывающий к уничтожению Израиля. "На нас напали, потому что мы евреи", – сказала одна из израильтянок.

Напомним: в конце мая организаторы Парада гордости в Риме запретили участвовать в нем платформам еврейских организаций, представляющих ЛГБТ+ сообщество. Причиной этого стал отказ осудить так называемый "геноцид палестинцев в секторе Газы".