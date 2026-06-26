Шофер преступных группировок: предъявлены обвинения 22-летней жительнице Джиср аз-Зарки

Прокуратура Северного округа предъявила обвинение 22-летней жительнице Джиср аз-Зарки, подозреваемой в контрабанде с территории Палестинской автономии угнанных автомобилей, которые впоследствии использовались преступными группировками для убийств и покушений на севере Израиля.

По данным следствия, которое вело Центральное подразделение полиции Северного округа, обвиняемая являлась одним из звеньев логистической цепочки преступных организаций. Ее задачей было перегонять в Израиль угнанные автомобили с поддельными номерными знаками, предназначенные для использования в качестве "оперативных автомобилей" при совершении тяжких преступлений.

Следствие установило, что эти автомобили использовались боевыми группами преступных организаций для совершения заказных убийств и вооруженных нападений, после чего машины поджигали, чтобы затруднить расследование.

По данным полиции, обвиняемая действовала по отработанной схеме: приезжала в район Иудеи и Самарии, получала угнанные автомобили с поддельными номерными знаками, нередко скопированными с автомобилей случайных граждан, затем пересекала на них контрольно-пропускные пункты и въезжала в Израиль. После этого она доставляла машины к месту встречи в торговом комплексе "Хуцот Алоним" недалеко от Йокнеама, оставляла их с ключами в салоне и уезжала на такси. При этом, как утверждает следствие, она управляла автомобилями, несмотря на два действующих судебных запрета на вождение.

Следствие также установило связь между действиями обвиняемой и несколькими тяжкими преступлениями.

Так, в начале апреля она перегнала с территории Палестинской автономии автомобиль Nissan с поддельными номерными знаками. Спустя несколько дней этот автомобиль использовала группа киллеров, совершившая убийство жителя Нацерета.

Кроме того, в конце марта обвиняемая перегнала через КПП "Хоце Шомрон" угнанный автомобиль Kia с поддельными номерными знаками и доставила его в Далият аль-Кармель. Через несколько недель этот автомобиль был использован в ходе криминального конфликта в Шфараме, где в результате стрельбы тяжело пострадал местный житель.

Обвинительное заключение, поданное в окружной суд Нацеретского округа, включает девять эпизодов, в том числе обвинения в преступном сговоре, подделке идентификационных знаков транспортных средств и управлении автомобилем в период действия судебного запрета.