Арестована женщина, перегонявшая угнанные машины с палестинских территорий израильским ОПГ

В рамках операции "Железная сеть" сотрудники Центрального следственного подразделения полиции Северного округа задержали жительницу севера страны по подозрению в перевозке угнанных автомобилей из Палестинской автономии для преступных организаций на территории Израиля.

Расследование началось после того, как полиция выявила один из основных каналов поставок угнанных автомобилей, используемых криминальными группировками в арабском секторе.

5 июня подозреваемая была задержана с поличным во время управления автомобилем, который, по версии следствия, был угнан ранее.

Следствие считает, что женщина была одним из звеньев логистической цепочки преступных организаций и занималась доставкой угнанных автомобилей на территорию Северного округа. Такие машины используются в качестве так называемых "оперативных автомобилей" при совершении тяжких преступлений, включая вооруженные нападения и заказные убийства.

По данным полиции, после совершения преступлений эти автомобили нередко поджигают или бросают, чтобы уничтожить улики и затруднить расследование.

Суд по ходатайству полиции продлил арест подозреваемой до 12 июня. Расследование продолжается.