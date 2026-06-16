Житель Бейт-Лехема на угнанной машине попытался сбить полицейских на КПП "Хашмонаим"

Житель Бейт-Лехема был задержан после того, как прорвал полицейский блокпост на КПП "Хашмонаим", врезался в патрульные машины и попытался сбить полицейских.

Как сообщает полиция, силы правопорядка готовились к перехвату угнанного автомобиля, который направлялся к контрольно-пропускному пункту по шоссе 446. Заметив полицейских, подозреваемый попытался скрыться.

Почувствовав угрозу для своей жизни, сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю. Подозреваемый получил ранения, бригада парамедиков оказала ему медицинскую помощь на месте происшествия.

КПП "Хашмонаим" заблокирован для движения транспорта в обоих направлениях, обстоятельства инцидента расследуются.