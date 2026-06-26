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Израиль

МИД Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Венесуэлу

МИД
Венесуэла
время публикации: 26 июня 2026 г., 11:48 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 12:16
МИД Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Венесуэлу
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало предупреждения о нежелательности поездок в Венесуэлу после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли сотни человек.

В сообщении отмечается, что рекомендация связана с высоким уровнем риска в стране, включающим насильственную преступность, похищения людей, нестабильную политическую и ситуацию в сфере безопасности, а также ограниченные возможности по оказанию консульской помощи гражданам Израиля.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что за последние сутки Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам, значительным разрушениям инфраструктуры, перебоям в работе транспорта и связи, а также к введению режима чрезвычайного положения.

Власти Венесуэлы предупреждают о вероятности сильных повторных подземных толчков, которые могут привести к новым разрушениям и дальнейшему ухудшению ситуации.

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