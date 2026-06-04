После стрельбы в Туране полицейские нашли спрятанное оружие на кладбище

Полиция сообщила о задержании двух подозреваемых после стрельбы в населенном пункте Туран на севере Израиля. Инцидент произошел минувшей ночью, пострадавших не было.

Вскоре после сообщения о стрельбе сотрудники Северного округа полиции задержали двух местных жителей в возрасте 29 и 30 лет, подозреваемых в причастности к инциденту. Утром 4 июня мировой суд Ноф а-Галиль – Нацерет продлил их арест до завтрашнего дня.

В рамках продолжения расследования полиция провела обыск на территории кладбища в Туране после получения информации о тайнике с оружием, использовавшимся при стрельбе. В ходе обыска был найден и изъят пистолет FN.

В полиции сообщили, что с начала года в Северном округе были изъяты более 360 единиц смертоносного оружия, а также пресечена деятельность вооруженных групп.

Туран – арабский населенный пункт в Нижней Галилее с населением более 15 тысяч человек.