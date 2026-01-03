В Рош-Пине в автомобиле найдено оружие, включая переносные ракетные комплексы и взрывчатку

Полиция Северного округа сообщила, что в Рош-Пине был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, спрятанный внутри автомобиля.

Сообщается, что оружие было найдено благодаря бдительности офицера, который утром в субботу, 3 января, заметил подозрительную машину, припаркованную рядом с жилым районом.

На место были вызваны сотрудники полиции, район оцепили и пригласили саперов.

Среди изъятого, по сообщению полиции: переносные противотанковые и зенитные ракеты разных типов, взрывные устройства, взрывчатые вещества, пулемет "Негев", длинноствольное оружие, пистолеты, несколько типов гранат, а также большое количество боеприпасов.

По предварительным данным следствия, значительная часть найденного оружия была похищена у ЦАХАЛа.

Расследование продолжается.