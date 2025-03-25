Автора фильма "Нет другой земли" освободили из-под стражи

Соавтор оскароносного фильма "Нет другой земли" Хамдан Баллаль, который после задержания силами ЦАХАЛа находился под стражей, официально свободен. Об этом Newsru.co.il сообщила активистка организации Independent Jewish Voices Анна Липман.

Липман утверждает, что Баллаль и двое других задержанных сегодня днем были допрошены в полицейском участке города Кирьят-Арба. По ее словам, они были "в относительно хорошей физической форме без наручников и повязок на глазах". Правда, позже она уточнила, что Баллаль "ранен".

В полицейском отделении Кирьят-Арба в ответ на запрос Newsru.co.il комментировать задержание Баллаля отказались.

Информацию о скором освобождении Баллаля подтвердил и соавтор "Нет другой земли", израильский журналист Юваль Абраам. Он добавил, что Баллаль "провел ночь в наручниках и с повязкой на глазах на армейской базе, где два солдата били его на полу". О местонахождении Баллаля в данный момент пока ничего неизвестно. Вероятно, он направляется домой в деревню Сусия.

О задержании Баллаля сообщил в понедельник вечером соавтор фильма "Нет другой земли", израильский журналист Юваль Абраам в социальной сети X (бывший Twitter). Абраам утверждал, что в дом Баллаля ворвались израильские поселенцы и "линчевали его": "Они били его, он ранен в голову и в живот, истекает кровью, – написал Абраам. – Солдаты вломились в машину "Скорой помощи", которую он вызвал, и забрали его. С тех пор о нем не поступало никакой информации".

Правда, уже утром во вторник Абраам написал, что по ошибке использовал слово "линч", сославшись на плохое знание английского языка. Но подтвердил, что Баллаль был ранен.

Слово "линч" повторил и другой соавтор фильма, палестинец Басель Адра. В понедельник вечером на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) Адра написал, что находится рядом с 7-летним сыном Хамдана Карамом в доме Баллаля "рядом с его кровью после того, как поселенцы линчевали его". Он также заявил, что Баллаля "похитили солдаты, раненого и истекающего кровью".

Параллельно в сети появились видеоролики атаки людей со скрытыми лицами на машину активистов организации Independent Jewish Voices, которые использовались как доказательство нападения израильских поселенцев на Сусию.

В ответ на информацию Абраама и Адры о задержании Баллаля пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что возле деревни Сусия "несколько террористов" бросали камни в израильские машины, после чего начались столкновения между "террористами" и израильтянами. Прибывших военнослужащих и полицейских "террористы" встретили камнями. Израильскими силами безопасности были задержаны трое палестинцев по подозрению в бросании камней. Задержанные переданы полиции Израиля для проведения расследования. Израильтянин, получивший травмы во время столкновения, доставлен в больницу. "Вопреки появившимся ранее сообщениям, никто из подозреваемых не был задержан внутри машины скорой помощи", – уточнили в ЦАХАЛе. В то же время в сети появились видеоролики, на которых трое палестинцев бросают камни в направлении снимающего. У одного из них лицо скрыто платком. Предположительно, это и есть Хамдан Баллаль.

Баллаль – соавтор фильма "Нет другой земли", который был удостоен премии Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Картина рассказывает о сопротивлении выселению жителей Масафер Ятта. Это первая работа Баллаля в кинематографе. На официальной странице издания +972, главным редактором которого является Юваль Абраам, Хамдан Баллаль представлен как "активист и правозащитник из Сусии". "Он документирует злоупотребления оккупации в отношении палестинцев в Масафер-Ятте и является членом проекта "Люди Масафер-Ятты", – говорится на странице Баллаля, который работает колумнистом в +972. – Он также является добровольцем в качестве полевого исследователя для организации B'Tselem и других организациях по правам человека".