"Аль-Араби аль-Джадид" сообщает о провале посреднической инициативы Египта

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид"

цитирует египетские источники, по словам которых, Израиль отверг предложение официального Каира о длительном прекращении огня. Согласно публикации, ХАМАС это предложение принял.

"Израиль настаивает на унизительном для Египта плане переселения жителей Газы, за которым стоят США. Американская администрация отказывается от малейшего давления на израильское руководство", – заявил изданию египетский представитель.

Последним из предложенных Египтом компромиссов стало предложение гуманитарного перемирия в священный для мусульман месяц Рамадан. Его отказался поддерживать и американский посредник Стивен Виткофф.