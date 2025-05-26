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Ближний Восток

Виткофф опроверг сообщения о согласии ХАМАСа на его предложение

время публикации: 26 мая 2025 г., 17:47 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 17:47
Виткофф опроверг сообщения о согласии ХАМАСа на его предложение
AP Photo/Mark Schiefelbein

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф опроверг сообщения о том, что ХАМАС согласился на предложенный им вариант прекращения огня в секторе Газы. Ранее эту информацию опубликовало со ссылкой на палестинские источники информационное агентство Reuters.

"То, что я вижу со стороны ХАМАСа, разочаровывает и совершенно неприемлемо", – сообщил Стивен Виткофф журналисту Axios Бараку Равиду. Он подчеркнул, что его предложение "могло бы привести к содержательным переговорам для поиска пути к постоянному перемирию".

Напомним, ранее в понедельник Reuters со ссылкой на палестинские источники сообщило, что ХАМАС согласился на предложенный Стивом Виткоффом вариант соглашения по прекращению огня в секторе Газы на 70 дней и освобождение 10 живых израильских заложников.

Однако в Израиле подчеркивают, что речь не идет о новом предложении, и что от предложения в его нынешнем варианте Израиль уже отказался.

Египетские источники сообщали, что предложенный вариант сделки предусматривает освобождение 10 израильских заложников и тел 16 убитых заложников, при этом пятеро заложников должны быть освобождены в первый день соглашения, а остальные пять – в шестидесятый день. Отметим, что египетские источники сообщали о 60-дневном прекращении огня в секторе.

Ближний Восток
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