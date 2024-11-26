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Израиль

Девять израильтян, в том числе солдаты, подозреваются в похищении и избиении палестинца

Полиция
Расследование
Похищение
время публикации: 26 ноября 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 14:33
Девять израильтян, в том числе солдаты, подозреваются в похищении и избиении палестинца
Miriam Alster/FLASH90

Девять человек арестованы по подозрению в похищении и избиении палестинца в Иорданской долине, в числе подозреваемых сотрудники полиции и военнослужащие. Один из подозреваемых – Саар Офир, который ранее задерживался по подозрению в убийстве боевика "Нухбы", совершенном в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Эти подозрения были с него сняты.

Как сообщает во вторник, 26 ноября, Ynet, расследованием занимается отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

Инцидент произошел в августе текущего года в районе ручья Уджа в Биньямине: на экране телефона палестинца была фотография, якобы связывающая его с ХАМАСом. В связи с этим подозреваемые решили похитить его, посадили в машину, увезли в укромное место, где жестоко избили и бросили. При этом нет никаких данных о причастности похищенного к террористической деятельности так и не было найдено.

Расследование находится на начальной стадии, подозреваемые гражданские вскоре будут доставлены в мировой суд Ришон ле-Циона для рассмотрения вопроса о продлении их содержания под стражей, военнослужащие будут доставлены в военный суд.

Напомним, Саар Офир и двое других израильтян были арестованы в июле по подозрению в убийстве террориста "Нухбы". Речь идет о резервистах, которые участвовали в боях с террористами в Сдероте, неоднократно задерживали террористов, отвозили их к точке сбора на перекрестке Сдерот, где находился полевой штаб, и передавали ШАБАКу. Для них стали сюрпризом обвинения в убийстве боевика. После расследования подозрения с Саара Офира и двух других подозреваемых были сняты.

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