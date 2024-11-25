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Израиль

Муниципальные руководители севера: "Мы для них – овцы, предназначенные на убой"

время публикации: 25 ноября 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 20:30
Глава местного совета Метулы Давид Азулай и мэр Шломи Габи Нааман
Yossi Aloni/FLASH90

Руководители муниципалитетов и местных советов так называемой "зоны противостояния" – населенных пунктов, подвергающихся постоянным ракетным обстрелам из Ливана – высказались категорически против готовящегося соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой".

Глава местного совета Метулы Давид Азулай в эфире 12 канала ИТВ выразил недоумение тем фактом, что "самое правое правительство в истории Израиля капитулирует перед "Хизбаллой". Он призвал жителей своего города, которые были эвакуированы в начале войны, не возвращаться в Метулу и найти себе жилье "в Государстве Тель-Авив", поскольку там им будет безопаснее. Азулай напомнил, что за последний год Метула подверглась более чем 450 обстрелам ракетами и минометными снарядами.

С ним солидарен и мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн, который считает, что перемирие даст "Хизбалле" "глоток воздуха" после того, как ее почти удалось разгромить. Он также выразил убежденность, что в нынешних обстоятельствах для жителей Кирьят-Шмоны не будет безопасного возвращения, и у города нет будущего.

Руководитель поселка Маргалиот Эйтан Давиди назвал готовящееся соглашение преступлением, подчеркнув, что правительство фактически объявляет о начале Четвертой ливанской войны. "Мы для них – овцы, предназначенные на убой", – говорит он.

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