Бен-Гвир угрожает в случае перемирия с "Хизбаллой" покинуть правительство

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") присоединился к хору политиков, комментирующих возможное прекращение огня в Ливане, достаточно жестко: выступая на заседании фракции, он заявил, что в случае подписания соглашения о временном перемирии, "Оцма Иегудит" снимает с себя коалиционные обязательства.

"Это же базовый, очевидный факт: когда твой враг на коленях, ты не даешь ему очухаться, а продолжаешь наносить удары до его поражения и твоей полной победы, – подчеркнул Бен-Гвир. – А если ты этого не сделаешь, ты продемонстрируешь слабость, подвергаешь опасности безопасность своих граждан и доказываешь, что ты даже не собирался побеждать".

"Поэтому возглавляемая мной фракция "Оцма Иегудит" информирует главу правительства: если будет подписано соглашение о временном прекращении огня с "Хизбаллой", фракция "Оцма Иегудит" снимает с себя любые коалиционные обязательства со всеми вытекающими последствиями: ни голосований, ни заседаний правительства и кабинета министров, никаких коалиционных действий. Мы не позволим бросить жителей севера. Каждый день, когда будет действовать соглашение о перемирии и Израиль не будет воевать на севере – "Оцма Иегудит" не будет выполнять коалиционные обязательства".

Итамар Бен-Гвир также подчеркнул, что в случае, если временное прекращение огня станет постоянным в рамках неких "контурных соглашений" – это будет означать, что судьба жителей Израиля отдана на милость "Хизбаллы", и в таком случае все министры и депутаты "Оцма Иегудит" уйдут из правительства и коалиции.