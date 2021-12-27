Высока вероятность того, что дочь Беннета могла заразиться "омикроном"

Премьер-министра Нафтали Беннета поставили в известность о том, что его 14-летняя дочь, у которой накануне был выявлен коронавирус, могла заразиться "омикроном".

Сообщается, что окончательные результаты анализов будут получены в течение двух ближайших дней.

О том, что у дочери выявлен коронавирус Нафтали Беннет узнал из записки, которую ему передали во время выездного заседания правительства на Голанах. Он сразу же покинул заседание, передав руководство им министру юстиции Гидеону Саару.

В настоящий момент ожидается результат секвенирование генома вируса, чтобы выяснить, каким вариантом COVID-19 она заразилась. Если выяснится, что это не штамм "омикрон", продолжительность карантина, который должны соблюдать всех члены семьи, автоматически сократится.

Дочь Беннета ранее переболела COVID-19, а затем сделала прививку.

Напомним, супруга и дети премьер-министра в начале декабря отдыхали на Мальдивских островах. Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что семья Беннета вернулась в Израиль из отпуска "две с половиной недели назад". По другим источникам – 6 декабря. Так что, судя по этим сведениям, дочь Беннета заразилась уже в Израиле.