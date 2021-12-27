Дистанционное обучение в школах и ограничения в торговых центрах: вступили в силу меры по борьбе с "омикроном"

В понедельник, 27 декабря, вступили в силу новые меры по борьбе с распространением штамма коронавируса "омикрон". В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В настоящий момент есть всего два "красных" города - Маале-Адумим и Ришон ле-Цион (отдельные районы), однако ожидается, что на этой неделе число "красных" городов будет увеличено. "Оранжевые" города: Холон, Сахнин, Беэр-Яаков, Кирьят-Гат, Явне, Димона, Гиватаим, Тель-Авив-Яффо, Раанана.

Также в ночь на 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации.

Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос.

При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

Это решение правительства вызвало немало критики, так как не вполне понятно, как оно будет реализовываться и как будет осуществляться контроль за его исполнением.

Решение было принято на фоне прогнозов о росте заболеваемости в ближайшие недели.

При этом в министерстве здравоохранения обсуждается возможность сократить время нахождения в карантине для полностью вакцинированных после контакта с больным коронавирусом. Этот мера поможет избежать "дефицита" рабочей силы на рынке труда из-за отсутствия работников.