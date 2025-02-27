Отчет ЦАХАЛа: ХАМАС заключает союз с "Хизбаллой" и Ираном и решает атаковать

Согласно отчету внутреннего расследования ЦАХАЛа, выявившего основные моменты событий, которые привели к провалу израильской армии и катастрофе 7 октября, в мае 2022 года лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя написал лидеру боевого крыла ХАМАСа Яхье Синуару о том, что провел встречу с лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

"Позиция Насраллы ясная: мы поддерживаем первый сценарий, реалистичный и выполнимый – то есть, уничтожение Израиля, – указал Ханийя. – Эту позицию Насралла представит высшему руководителю Ирана Али Хаменеи".

Заручившись поддержкой "Хизбаллы" и Ирана, ХАМАС ускорил подготовку плана нападения на дивизию "Газа". В конце 2022 года в Израиле произошли выборы, и наблюдая за происходящим в Израиле после этих выборов, в ХАМАСе решили, что 2023 год предоставит возможности к действию. В первой половине 2023 года ХАМАС достиг пика своей готовности.

При этом в отчете указывается: в ходе расследования была проверена версия о том, что протесты против судебной реформы помогли ХАМАСу выбрать дату нападения, однако доказательств этим утверждениям найдено не было. Однако нельзя исключать, что внутренний кризис в Израиле в 2023 году способствовал пониманию в ХАМАСе удобных стратегических обстоятельств для реализации плана.

При этом ХАМАС решил сдерживать себя в применении силы, снизив террористическую активность и создавая обманчивое восприятие своих намерений в отношении Израиля. ХАМАС активно готовился к нападению на Израиль во время осенних праздников, и Яхья Синуар был уверен, что вся иранская ось присоединится к нему. Этого не произошло – вернее, произошло в намного меньшей мере, чем ХАМАС рассчитывал.

Решение о начале операции "Иерихонская стена" было принято не позднее конца сентября очень ограниченным кругом лиц, незадолго до 7 октября.