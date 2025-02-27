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Израиль

Отчет ЦАХАЛа: ХАМАС готовил операцию "Иерихонская стена" десять лет

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 27 февраля 2025 г., 19:54 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 19:59
Отчет ЦАХАЛа: ХАМАС готовил операцию "Иерихонская стена" десять лет
Hassan Jedi/Flash90

В отчете внутреннего расследования, проведенного ЦАХАЛом, следствием был изложен ход событий от антитеррористической операции "Нерушимая скала" в 2014 году до резни "черной субботы" 7 октября 2023 года.

В этом документе указано, что после операции "Нерушимая скала" ХАМАС начал институционализировать свои военные структуры, создав генштабнуюд командную вертикаль. Де-факто главой Генштаба ХАМАСа стал Мухаммад Дэйф, оперативный штаб возглавил Раад Саад, а во главе организации стал Яхья Синуар.

После операции "Нерушимая скала" ХАМАС разработал план атаки, который был утвержден руководством группировки в 2019 году, однако до операции "Страж стен" ("Шомер Хомот"), проведенной Израилем в 2021 году, план атаки был еще недостаточно "обкатан", и у боевиков "Нухбы", на которых ХАМАС возлагал основную задачу по нейтрализации позиций дивизии "Газа", не было достаточных кадров. Период коронавируса также повлиял на способности ХАМАСа мобилизовать силы для масштабной атаки.

В соответствии с планом террористов, боевики "Нухбы" должны были атаковать батальонные и ротные позиции дивизии "Газы", уничтожив их. Они также должны были атаковать кибуцы, чтобы захватить мирных граждан в заложники, и временно захватить пять военных баз и опорных пунктов ЦАХАЛа.

Израиль
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