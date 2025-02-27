Отчет ЦАХАЛа: операция "Страж стен" привела к ошибочной концепции "сдерживания" ХАМАСа

Согласно отчету внутреннего расследования причин провала ЦАХАЛа, которые привели к самой продолжительной и кровопролитной войне в истории Израиля, переломным моментом для израильских служб безопасности стала антитеррористическая операция "Страж стен", в ходе которой израильские войска нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа в секторе Газы. По итогам операции был сделан вывод о том, что ХАМАС отныне сдерживается израильскими войсками. Этот вывод оказался ложным, а нанесенный ХАМАСу ущерб оказался переоценен.

На деле же все оказалось наоборот: ХАМАС не только не стал сдерживаемым – он понял, что способен противостоять Израилю, что масштабный рейд может нанести Израилю серьезный ущерб, а сыграв на "проблеме Аль-Аксы" и "захваченного Иерусалима" можно привлечь на свою сторону Иран и весь иранский блок.

"Страж стен" спровоцировал руководство ХАМАСа на возобновление работы над планом операции "Иерихонская стена", звучавшей следующим образом: боевики прорывают оборону дивизии "Газы", чтобы достичь городов первой линии – Ашкелона, Сдерота и Нетивота.

План состоял из трех частей: прорвать линию фронта, уничтожить или нейтрализовать основные форпосты и военные объекты дивизии "Газы" и достичь первой линии для проведения масштабных диверсионных действий.

ХАМАС приступил к активной подготовке к реализации этого плана, при этом уменьшив свою "видимую" активность – обстрелы и теракты, которые потребовали бы тактического ответа Израиля. Таким образом ХАМАС сумел убедить израильскую армию в том, что он заинтересован в спокойствии и добивается экономического процветания сектора Газы, а при этом продолжалась активная вербовка и обучение боевиков, приобретение вооружения и эффективная работа над реализацией плана.