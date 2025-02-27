В Израиль возвращены останки четверых убитых террористами заложников

В ночь на четверг, 27 февраля, палестинская террористическая организация ХАМАС передала представителям Красного Креста останки четверых израильских заложников, которые были похищены террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года и были убиты или погибли во время плена в секторе Газы.

Процедура передачи тел представителям Красного Креста состоялась в согласованном месте в Хан-Юнисе. По требованию Израиля, ХАМАС не устраивал унизительных и оскорбительных церемоний с приглашением прессы и пропагандистскими плакатами. Транспорт Красного Креста встретился на полпути с автомобилями ЦАХАЛа, после чего колонна направилась в направлении "Керем-Шалом". Примерно в 1:30 тела четверых заложников прибыли на территорию Израиля.

Возле КПП "Керем-Шалом" была установлена мобильная лаборатория, в которой находятся специалисты в криминологии и судебной медицине. Директор Национального института судебной медицины Хен Кугель прибыл на КПП "Керем-Шалом", чтобы провести процедуру первичной идентификации погибших заложников.

После того, как будет подтверждена личность погибших, будет опубликован официальный список возвращенных в ночь на четверг погибших заложников. После того, как ХАМАС во время возвращения предыдущей партии тел подменил тело Шири Бибас останками неопознанной женщины, в Израиле не рискуют публиковать список освобождаемых заложников до подтверждения.

После идентификации останки заложников будут доставлены в институт судебной медицины Абу-Кабир, где пройдет подробная и тщательная экспертиза, в ходе которой будет определена причина и время смерти. Ожидается, что останки заложников прибудут в Абу-Кабир только к рассвету.

По сообщению минздрава, команды специалистов, включающие судебно-медицинских экспертов и сотрудников лаборатории Национального центра судебной медицины, а также представителей армии и полиции, готовы предоставить максимально быстрый ответ, проявляя необходимое уважение и чуткость к семьям погибших.