Транспорт Красного Креста встретился с представителями ЦАХАЛа
время публикации: 27 февраля 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 01:27
По сообщению израильских СМИ, транспортные средства Красного Креста, доставляющие останки переданных террористами ХАМАСа израильских заложников, встретились с представителями ЦАХАЛа.
После этого колонна автомобилей направилась к полевой лаборатории, организованной возле пограничного переезда "Керем Шалом". Там будет проведена первоначальная идентификация погибших.
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