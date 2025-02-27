Транспорт Красного Креста встретился с представителями ЦАХАЛа

По сообщению израильских СМИ, транспортные средства Красного Креста, доставляющие останки переданных террористами ХАМАСа израильских заложников, встретились с представителями ЦАХАЛа.

После этого колонна автомобилей направилась к полевой лаборатории, организованной возле пограничного переезда "Керем Шалом". Там будет проведена первоначальная идентификация погибших.