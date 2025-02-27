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Израиль

Транспорт Красного Креста встретился с представителями ЦАХАЛа

Заложники
время публикации: 27 февраля 2025 г., 01:16 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 01:27

По сообщению израильских СМИ, транспортные средства Красного Креста, доставляющие останки переданных террористами ХАМАСа израильских заложников, встретились с представителями ЦАХАЛа.

После этого колонна автомобилей направилась к полевой лаборатории, организованной возле пограничного переезда "Керем Шалом". Там будет проведена первоначальная идентификация погибших.

Израиль
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