БАГАЦ предложил государству отложить возвращение эвакуированных северян до 1 апреля

Правительство планирует прекратить финансирование эвакуированных жителей севера с 1 марта и начать процесс сворачивания временных школ, чтобы вынудить эвакуированных ускорить свое возвращение.

Мэрия Кирьят-Шмоны утверждает, что у нее еще нет инфраструктуры и учителей, чтобы обеспечивать вернувшимся надлежащий уровень обслуживания и образования, и требует перенести возвращение эвакуированных на лето.

БАГАЦ предложил в рамках компромисса перенести дату возвращения с 1 марта на 1 апреля, однако отказался вынести промежуточное решение, запрещающее государству действовать уже с 1 марта.

Заседание, на котором иск будет рассматриваться по существу, назначено на следующую среду, 5 марта.