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Израиль

БАГАЦ предложил государству отложить возвращение эвакуированных северян до 1 апреля

Верховный суд/БАГАЦ
Правительство
время публикации: 27 февраля 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 07:22
БАГАЦ предложил государству отложить возвращение эвакуированных северян до 1 апреля
Michael Giladi/Flash90

Правительство планирует прекратить финансирование эвакуированных жителей севера с 1 марта и начать процесс сворачивания временных школ, чтобы вынудить эвакуированных ускорить свое возвращение.

Мэрия Кирьят-Шмоны утверждает, что у нее еще нет инфраструктуры и учителей, чтобы обеспечивать вернувшимся надлежащий уровень обслуживания и образования, и требует перенести возвращение эвакуированных на лето.

БАГАЦ предложил в рамках компромисса перенести дату возвращения с 1 марта на 1 апреля, однако отказался вынести промежуточное решение, запрещающее государству действовать уже с 1 марта.

Заседание, на котором иск будет рассматриваться по существу, назначено на следующую среду, 5 марта.

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