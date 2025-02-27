Нетаниягу затребовал от ЦАХАЛа данные армейских расследований по войне

Глава администрации премьер-министра Цахи Браверман направил сегодня письмо с требованием, чтобы Армия обороны Израиля передала главе правительства Биньямину Нетаниягу данные армейских расследований, касающихся войны "Железные мечи", начатой 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы.

В письме также звучит вопрос: "Почему результаты расследований до сих пор не были предоставлены премьер-министру Нетаниягу?"