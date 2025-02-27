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Израиль

Нетаниягу затребовал от ЦАХАЛа данные армейских расследований по войне

Расследование
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 27 февраля 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 17:54
Нетаниягу затребовал от ЦАХАЛа данные армейских расследований по войне
Chaim Goldberg/Flash90

Глава администрации премьер-министра Цахи Браверман направил сегодня письмо с требованием, чтобы Армия обороны Израиля передала главе правительства Биньямину Нетаниягу данные армейских расследований, касающихся войны "Железные мечи", начатой 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы.

В письме также звучит вопрос: "Почему результаты расследований до сих пор не были предоставлены премьер-министру Нетаниягу?"

Израиль
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