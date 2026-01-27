Судья Амит: "Протягиваю руку министру юстиции". Левин: "Уважай правительство и Кнессет"

Глава Верховного суда Ицхак Амит заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что готов к диалогу с министром юстиции Яривом Левином.

"В том, что касается эффективной работы юридической системы, моя рука всегда протянута. Но я уже говорил, что моя рука осталась без ответа. Мяч, к сожалению, не на моей половине поля".

Говоря об отношениях с законодательной властью, глава Верховного суда заявил: "Мы продолжим идти своей дорогой. Я все время сравниваю судебную систему с системой здравоохранения.

Судебная система предоставляет услуги населени. Это наша главная задача. И предоставляя услуги населению, мы являемся жизнеобеспечивающей системой".

Отвечая на вопрос о законопроектах, касающихся юридической системы, Ицхак Амит ответил, что "этот поток рано или поздно придет к нам, в зал суда. И нам придется их рассматривать".

В ответ министр юстиции Ярив Левин заявил: "Если ты говоришь серьезно, все довольно просто. Уважай правительство и Кнессет, сними вето с достойных кандидатов в Верховный суд – доктора Бакши и доктора Битона. Мяч на твоей половине поля".