Reuters: ХАМАС добивается включения 10 тысяч своих боевиков в новую администрацию Газы

Террористическая организация ХАМАС, которая после октябрьского соглашения о прекращении огня все еще удерживает контроль над чуть менее чем половиной территории сектора Газы, добивается включения 10 тысяч своих активистов в новую администрацию сектора Газы, создание которой поддерживают США. Как сообщает агентство Reuters, это требование неминуемо встретит сопротивление Израиля.

В письме, которое ХАМАС разослал 40 тысячам своих активистов, государственных служащих и сотрудников служб безопасности, им рекомендуется сотрудничать с NCAG (National Committee for the Administration of Gaza – Национальный комитет для управления Газой), поскольку, заверяет руководство ХАМАС, оно работает над включением их в состав новой системы управления сектора.

В частности, речь идет о включении примерно 10 тысяч полицейских из подконтрольной ХАМАСу структуры в состав новой "полиции Газы", сообщили агентству Reuters четыре информированных источника. Многие из этих полицейских вернулись к патрулированию оставшихся под контролем ХАМАСа районов после прекращения огня.

Представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил, что группировка готова немедленно передать управление сектором Национальному комитету по управлению Газой во главе с Али Шаатом. При этом он выразил убежденность, что NCAG "заинтересован в привлечении квалифицированного персонала и не будет ущемлять права тех, кто работал в предыдущий период".

ХАМАС утверждает, что готов на реструктуризацию своих министерств Комитетом по управлению Газой с тем, чтобы некоторые работники отправились на пенсию. При этом массовые увольнения, по утверждению ХАМАСа, "приведут к хаосу".

Представители ХАМАСа пока не встречались с Али Шаатом для обсуждения дальнейшей работы. Офис Али Шаата не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Ранее американский представитель сообщил, что разоружение боевиков ХАМАСа в секторе Газы будет увязано с некоей амнистией палестинской террористической группировки. Разоружение ХАМАСа предусмотрено планом президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе и восстановлению сектора. Однако, согласно собеседнику агентства, у американской стороны нет уверенности, что палестинская группировка выполнит это условие.