ВВС ЦАХАЛа осуществили несколько волн ударов в западном и центральном Иране
время публикации: 13 марта 2026 г., 18:45 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 18:49
В течение пятницы, 13 марта, ВВС ЦАХАЛа осуществили несколько волн ударов в западном и центральном Иране по более чем 150 объектам режима аятолл.
Были атакованы объекты, использовавшиеся для хранения баллистических ракет и ракетных установок.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал места хранения беспилотных летательных аппаратов, системы ПВО и другие объекты, использовавшиеся для производства вооружения.