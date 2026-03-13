В течение пятницы, 13 марта, ВВС ЦАХАЛа осуществили несколько волн ударов в западном и центральном Иране по более чем 150 объектам режима аятолл.

Были атакованы объекты, использовавшиеся для хранения баллистических ракет и ракетных установок.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал места хранения беспилотных летательных аппаратов, системы ПВО и другие объекты, использовавшиеся для производства вооружения.