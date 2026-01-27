В связи с подозрением на "инцидент в сфере безопасности" перекрыты въезд и выезд из Эйлата
время публикации: 27 января 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 20:36
Пресс-служба полиции сообщила, что в связи с подозрением на "инцидент в сфере безопасности" в Араве перекрыты въезд и выезд из Эйлата.
В 20:14 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения террористов, прозвучал в поселке Паран.
Из армии сообщили, что было зафиксировано проникновение нарушителя на территорию Израиля из Иордании. Нарушение границы произошло недалеко от поселка Паран.
Силы ЦАХАЛа прочесывают территорию.
