В связи с подозрением на "инцидент в сфере безопасности" перекрыты въезд и выезд из Эйлата

Пресс-служба полиции сообщила, что в связи с подозрением на "инцидент в сфере безопасности" в Араве перекрыты въезд и выезд из Эйлата.

В 20:14 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения террористов, прозвучал в поселке Паран.

Из армии сообщили, что было зафиксировано проникновение нарушителя на территорию Израиля из Иордании. Нарушение границы произошло недалеко от поселка Паран.

Силы ЦАХАЛа прочесывают территорию.