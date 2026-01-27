x
27 января 2026
27 января 2026
Израиль

В связи с подозрением на "инцидент в сфере безопасности" перекрыты въезд и выезд из Эйлата

ЦАХАЛ
Полиция
Эйлат
Арава
время публикации: 27 января 2026 г., 20:36 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 20:36
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила, что в связи с подозрением на "инцидент в сфере безопасности" в Араве перекрыты въезд и выезд из Эйлата.

В 20:14 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения террористов, прозвучал в поселке Паран.

Из армии сообщили, что было зафиксировано проникновение нарушителя на территорию Израиля из Иордании. Нарушение границы произошло недалеко от поселка Паран.

Силы ЦАХАЛа прочесывают территорию.

Израиль
