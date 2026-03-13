В Бейруте ликвидирован эксперт "Хизбаллы" в области производства вооружения

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, ликвидировали в районе Ливанского университета в Бейруте Муртасу Хусейна Сарура, террориста из авиационного подразделения террористической организации "Хизбалла".

Сарур считался в "Хизбалле" ведущим специалистом и экспертом в области производства вооружения.

Брат Муртасы, Мухаммад Хусейн Сарур, командир авиационного подразделения "Хизбаллы", был ликвидирован в ходе операции "Стрелы севера".

Муртаса Сарур работал преподавателем химии в Ливанском университете в Бейруте. Как сообщает ЦАХАЛ, множество других боевиков совмещают службу в "Хизбалле" в качестве экспертов с преподаванием в различных университетах Ливана.