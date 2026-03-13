x
13 марта 2026
|
последняя новость: 23:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Бейруте ликвидирован эксперт "Хизбаллы" в области производства вооружения

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 13 марта 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 22:54
AP Photo/Ariel Schalit

ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки, ликвидировали в районе Ливанского университета в Бейруте Муртасу Хусейна Сарура, террориста из авиационного подразделения террористической организации "Хизбалла".

Сарур считался в "Хизбалле" ведущим специалистом и экспертом в области производства вооружения.

Брат Муртасы, Мухаммад Хусейн Сарур, командир авиационного подразделения "Хизбаллы", был ликвидирован в ходе операции "Стрелы севера".

Муртаса Сарур работал преподавателем химии в Ливанском университете в Бейруте. Как сообщает ЦАХАЛ, множество других боевиков совмещают службу в "Хизбалле" в качестве экспертов с преподаванием в различных университетах Ливана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2024

ЦАХАЛ: накануне перемирия был ликвидирован начальник оперотдела авиационных сил "Хизбаллы"